Жители Ялты подали около 400 заявлений на возмещение ущерба после сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Комиссия, созданная властями Ялты для оценки ущерба от подтоплений, которые стали следствием сильных дождей, приняла около 400 заявлений на возмещение ущерба от жителей города. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook во вторник.