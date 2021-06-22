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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Жители Ялты подали около 400 заявлений на возмещение ущерба после сильных дождей

Глава региона Сергей Аксенов ранее выделил почти 58 млн рублей городу для оказания помощи пострадавшим

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Комиссия, созданная властями Ялты для оценки ущерба от подтоплений, которые стали следствием сильных дождей, приняла около 400 заявлений на возмещение ущерба от жителей города. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook во вторник.

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"Около 400 заявлений поступило в адрес комиссии на возмещение ущерба", - сказала Павленко.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крыму будут направлены средства на ликвидацию последствий проливных дождей, которые вызвали множество подтоплений. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выделил почти 58 млн рублей Ялте для оказания помощи гражданам, утратившим свое имущество.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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