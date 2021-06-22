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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Власти Крыма сообщили о стабилизации ситуации с подтоплениями в регионе

По словам главы республики Сергея Аксенова, острых мест, угрожающих жизни и здоровью населения, на полуострове нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти ликвидировали сложную ситуацию в Крыму, где из-за сильных дождей произошли подтопления, угрозы жизни и здоровью людей нет. Об этом во вторник на заседании оперштаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет. Стабилизировали ситуацию", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что первые 133 человека, дома которых оказались в зоне подтопления из-за ливней, получили компенсационные выплаты.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что за день сформировано 755 актов на компенсации.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли сильные ливни, пострадали Керчь, соседние районы и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. В республике были повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, повреждены пляжи. Сейчас идут активные ремонтно-восстановительные работы, расчистка территории.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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