Власти Крыма сообщили о стабилизации ситуации с подтоплениями в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти ликвидировали сложную ситуацию в Крыму, где из-за сильных дождей произошли подтопления, угрозы жизни и здоровью людей нет. Об этом во вторник на заседании оперштаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Потоп после аномальных дождей в Крыму.

Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

На эту тему

"Острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет. Стабилизировали ситуацию", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что первые 133 человека, дома которых оказались в зоне подтопления из-за ливней, получили компенсационные выплаты.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что за день сформировано 755 актов на компенсации.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли сильные ливни, пострадали Керчь, соседние районы и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. В республике были повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, повреждены пляжи. Сейчас идут активные ремонтно-восстановительные работы, расчистка территории.