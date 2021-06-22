Движение на второй линии метро Петербурга восстановили после сбоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Движение на второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга восстановлено после сбоя из-за пробитого кабеля и просадки напряжения, сообщили в пресс-службе подземки.

"В 20:37 мск движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что около 18:00 мск на второй линии произошел сбой. Для пассажиров были закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", а также конечная станция "Парнас". Причиной инцидента в пресс-службе подземки назвали пробитый кабель в районе "Парнаса".

В тоннеле из-за сбоя останавливался поезд с пассажирами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской подземки, пассажиров вывели по тоннелю.

"Эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на ст. "Парнас" и "Проспект Просвещения". Эвакуировали 134 человека на ст. "Проспект Просвещения" и 118 человек на ст. "Парнас". Никто не пострадал", - говорится в сообщении.