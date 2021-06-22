Войска завершат расчистку большинства подтопленных районов Крыма 24 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Прибывшие в Крым для ликвидации последствий подтоплений войска завершат расчистку большинства подтопленных районов, полуострова в четверг, еще одного района Ялты - в понедельник, сообщил во вторник на комиссии по ЧС замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"24 июня войска закончат выполнять задачу. Кроме Васильевки. В Васильевке выполним до 28 июня", - сказал Булгаков.

Он отметил, что по прибытии в Крым уже совершил облет подтопленных районов и обошел некоторые пункты. "24 июня перегруппируем все войска на Васильевку и там приведем все в порядок", - добавил Булгаков.