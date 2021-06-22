Устранение ущерба от ливней на трассе "Таврида" может обойтись в 190 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Устранение повреждений, нанесенных главной крымской магистрали "Таврида" из-за сильных ливней, может потребовать 190 млн рублей, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов во вторник на заседании оперативного штаба.
"У нас пострадала трасса "Таврида" на двух участках. Необходимо восстановить земляное полотно, провести ряд укрепительных работ, восстановить дорожную одежду. Оцениваем стоимость ремонтных работ по трассе "Таврида" - порядка 190 млн рублей", - сказал Кабанов.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что речь идет о том же участке трассы "Таврида", где зимой во время сильного снегопада образовались снежные заносы.