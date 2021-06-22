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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Устранение ущерба от ливней на трассе "Таврида" может обойтись в 190 млн рублей

Необходимо восстановить земляное полотно и провести ряд укрепительных работ, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Устранение повреждений, нанесенных главной крымской магистрали "Таврида" из-за сильных ливней, может потребовать 190 млн рублей, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов во вторник на заседании оперативного штаба.

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"У нас пострадала трасса "Таврида" на двух участках. Необходимо восстановить земляное полотно, провести ряд укрепительных работ, восстановить дорожную одежду. Оцениваем стоимость ремонтных работ по трассе "Таврида" - порядка 190 млн рублей", - сказал Кабанов.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что речь идет о том же участке трассы "Таврида", где зимой во время сильного снегопада образовались снежные заносы.

 

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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