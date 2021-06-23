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Пандемия COVID-19

Проверка QR-кода у посетителей ресторанов в Москве будет занимать менее 5 секунд

Власти Москвы отмечают, что рестораны не понесут дополнительных затрат на эту процедуру

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проверка QR-кодов у посетителей заведений общественного питания в Москве будет занимать менее 5 секунд. Сама система очень простая и никакой нагрузки для ресторанов не несет, сообщил журналистам во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Очень простая система, при этом много вчера было споров относительно того, что какие-то затраты надо понести, рестораторам нагрузка. Никаких затрат никто не несет. <...> Вся проверка занимает меньше 5 секунд", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он пояснил, что считывание QR-кода возможно при наведении смартфона или планшета. Посетитель может предоставлять свой код в электронном виде или же распечатанным на листе.

"Такая же система будет с ПЦР. Если тебе необходимо на мероприятие, если есть какие-то противопоказания, если с тобой идут дети, то, пожалуйста, можно сделать ПЦР и также попасть. Поэтому с точки зрения самих рестораторов никаких затрат", - сказал Немерюк.

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