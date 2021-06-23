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Константин Эрнст выразил соболезнования родным Анатолия Лысенко

Генеральный директор Первого канала назвал журналиста отцом современного телевидения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заслуженный журналист России, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко открыл дорогу в телевизионную индустрию многим журналистам и стал отцом современного телевидения. Такое мнение выразил в среду генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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"Он столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал шанс, возможность реализоваться <…> Он был папой очень многих из нас, он был папой современного телевидения России", - сказал он на прощании с Лысенко в телецентре "Останкино".

Как отметил Эрнст, символично, что церемония проходит в "четверке" (четвертой студии АСК-1), где, по его словам, началось новое телевидение. "В 1990 году Анатолий Григорьевич вызывал всех, говорил делать свою программу, а сам шел делать ВГТРК, потом он делал "ТВ-Центр", потом ОТР", - вспомнил Эрнст.

Гендиректор Первого канала подчеркнул, что журналист был человеком мудрым, справедливым, строгим, но добрым. Он добавил, что в последнее время мало встречался с Лысенко, но часто говорил по телефону. "Я понимаю, Анатолий Григорьевич, что я не смогу вам больше позвонить, но я продолжу с вами разговаривать", - сказал он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов заявил, что Лысенко выделяло "невероятное сочетание огромного жизненного опыта и одновременно очень современный очень правильный взгляд на развитие отрасли в будущем". Он подчеркнул, что не прошло ни одной их встречи без того, чтобы Лысенко за кого-то не попросил - не для себя, а для людей.

Преданный родине

Как рассказал президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко, с самого первого дня его знакомства с Лысенко он понимал, что этот человек всю свою жизнь посвятит своей Родине. "Все его служение было посвящено тому, чтобы наша страна была великой, большой, доброй, как сам Анатолий Григорьевич <…> Если мы будем искать национальную идею, то национальная идея в Анатолии Григорьевиче", - считает он.

Журналист, один из создателей независимой телекомпании "ВИД" Александр Любимов вспомнил, что с Лысенко они были в человеческом и в духовном диалоге. "Царствие ему небесное, очень близкий мне человек, учитель, человек невероятного масштаба. На телевидении таких вообще мало", - заметил он.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Теги
РоссияЭрнст, Константин ЛьвовичЛысенко, Анатолий Григорьевич
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