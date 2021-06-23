Крым представит в кабмин предложения по восстановлению после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Крыма в понедельник представят в правительство РФ свои предложения о восстановлении инфраструктуры, которая получила повреждения в результате подтоплений, ставших следствием прошедших на полуострове дождей. Об этом глава региона Сергей Аксенов проинформировал в ходе заседания правительства президента Владимира Путина.

"Прошу вашего разрешения, Владимир Владимирович, до понедельника, 28 июня, представить в правительство РФ предложения по восстановлению инфраструктуры", - сказал Аксенов.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.