Аксенов: угрозы жизни и здоровью населения и туристов в Крыму после подтоплений нет

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Жизни и здоровью населения и туристов в Крыму после подтопления Керчи и соседних районов на востоке полуострова ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Главное, что на сегодняшнюю минуту жизни и здоровью граждан РФ и гостей Крыма ничего не угрожает, все последствия ликвидируются в штатном режиме. Кишечной палочки на территории Республики Крым нет", - сказал Аксенов.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.