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Вход в ночные клубы, бары и дискотеки в Подмосковье будет осуществляться по QR-кодам

Также с 28 июня в Московской области вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, исключая летние веранды

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вход в ночные клубы, бары и дискотеки в Подмосковье с 28 июня будет осуществляться по QR-кодам. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале регионального правительства в среду.

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Посещение мест общественного питания в Подмосковье с 28 июня также будет возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или перенесение COVID-19 в течение последних шести месяцев.

"С 28 июня 2021 г. приостанавливается <....> оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан: прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет. <...> Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием портала", - говорится в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

QR-коды для посещения заведений общепита в Подмосковье смогут получить граждане, привившиеся от коронавируса и переболевшие в течение последних шести месяцев.

"Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается: 1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", - говорится в тексте документа.

Решений о введении QR-кодов для посещения торговых центров в Подмосковье пока нет.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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