Чернышенко: портал госуслуг готов к возросшей нагрузке из-за введения QR-кодов в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг технически готов к возросшей нагрузке из-за введения в Москве QR-кодов для похода в ресторан. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит 23-25 июня 2021 года.

"Минцифры докладывает о технической готовности, у нас портал в пике до 7 тыс. обращений отрабатывал, здесь самое главное, чтобы эффективно заполнялись данные в медучреждения и передавалась информация в единую систему, над этим сейчас Минздрав работает", - ответил Чернышенко на соответствующий вопрос ТАСС.

С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве смогут только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел не ранее чем за полгода до визита либо предъявил отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три дня.

Подтверждать это придется специальным QR-кодом, который можно будет получить с 25 июня с помощью электронной медицинской карты, портала госуслуг или сайта мэра и правительства Москвы, ресурса или приложения "ЕМИАС.Инфо" либо "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники.

О ЦИПР

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подводят итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.