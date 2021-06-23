Рост заболеваемости и темпы вакцинации. Что говорили о COVID-19 на совещании у Путина

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе возросла почти на 30%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, причиной, помимо нового индийского штамма, остается несоблюдение россиянами ограничительных мер. Чтобы остановить эпидемический процесс, она призвала все регионы вводить новые ограничения по аналогии с объявленными властями Москвы.

ТАСС собрал главные заявления по теме эпидемии, прозвучавшие на совещании.

Рост заболеваемости

Заболеваемость COVID-19 в России на минувшей неделе возросла примерно на 30%. Почти половина новых случаев пришлась на Москву, за которой следуют Подмосковье и Санкт-Петербург.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас с COVID-19 госпитализированы 130 тыс. человек - это почти в два раза больше, чем в начале июня, - и еще около 390 тыс. заразившихся лечатся дома. При этом за счет перепрофилирования больничных коек долю свободных удается удерживать на уровне около 15%.

Однако есть другая проблема: в 20 регионах запас лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 составляет три-четыре недели, предупредил глава Минздрава.

Индийский штамм и пренебрежение профилактикой

Первой причиной сложившейся ситуации Голикова назвала несоблюдение ограничительных мер. Свою роль также сыграла отмена ограничений в ряде регионов - именно там, где сняли запреты на проведение зрелищных мероприятий, услуги общепита в ночное время, первым начался рост заболеваемости.

В связи с этим она призвала региональные власти принимать ограничения, аналогичные уже объявленным в Москве, где, в частности, решили пускать в кафе и рестораны только привившихся, переболевших или предъявивших свежий отрицательный тест на коронавирус, а также ограничили число посетителей массовых мероприятий и обязали привить 60% работников ряда сфер, прежде всего услуг.

Кроме того, по России распространяется так называемый индийский штамм: он уже стал преобладающим в Москве (куда, по словам мэра Сергея Собянина, он проник еще в апреле), Нижегородской и Саратовской областях и наращивает свою долю в Санкт-Петербурге. Заражению им, напомнила Голикова, больше всего подвержены россияне в возрасте от 20 до 49 лет.

Случаев заражения новой мутацией, обнаруженной в Индии, - "Дельта плюс" - в России пока нет.

Темпы вакцинации

Сейчас хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 млн россиян (это около 30% от плана, объявленного ранее властями), оба - 16,7 млн. Лучше всего прививаются пожилые люди - уже прошли вакцинацию почти четверть россиян старше 60 лет.

При этом темпы вакцинации за последнюю неделю - после решения ряда регионов об обязательности прививок для работников некоторых сфер - возросли в России в среднем в 1,7 раза. В лидерах находятся Москва, Подмосковье, Сахалин, Чечня и еще ряд регионов, тогда как меньше всего привившихся в Дагестане, Владимирской, Вологодской и Ульяновской областях.

Как отметил Собянин, хотя в Москве первый компонент вакцины получили уже более 2 млн человек, этого недостаточно для защиты от коронавируса. По его оценке, столица может прививать "пару миллионов человек в месяц".

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