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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Электроснабжение в Керчи и Ялте полностью восстановили

В городах ликвидировали последние точечные отключения, вызванные подтоплениями

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Точечные отключения электроэнергии, остававшиеся после образования подтоплений в результате ливней в крымских Ялте и Керчи, устранены, электроснабжение полностью восстановлено, сообщил в среду на заседании комиссии по ЧС председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

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"Если вчера были еще отключения временные небольшие, то по состоянию на это время электроснабжение в городах Керчь и Ялта полностью восстановлено", - сказал Гоцанюк.

Циклон над Крымом 17-18 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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