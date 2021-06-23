{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уфе среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграли квартиру и 10 iPhone

Обладателями телефонов стали горожане, привившиеся в ТРЦ "Планета", поликлиниках №43, 50, 51 и других пунктах вакцинации. Выигравшая квартиру прошла вакцинацию в ГКБ №8

ТАСС, 23 июня. В Уфе получили 10 iPhone и квартиру в городе 11 человек, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции в период с 14 мая. Розыгрыш провели в прямом эфире телеканала "Здоровая Уфа".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Для участия розыгрыша жители Уфы должны были сделать прививку в одном из пунктов вакцинации и получить флаер с уникальным кодом, который затем было необходимо зарегистрировать на сайте телеканала. Акция продлилась до 20 июня. При этом количество участников было ограничено, организатором акции выступил Фонд развития города Уфы.

Для розыгрыша в прямом эфире собрали комиссию - представитель фонда нажимал на кнопку, которая активировала лотерею. Случайным образом были выбраны уникальные коды, присвоенные вакцинировавшимся уфимцам. Затем члены комиссии проверяли дату и место вакцинации участника.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

Так, 10 iPhone получили уфимцы, привившиеся в ТРЦ "Планета", поликлиниках №43, 50, 51 и других пунктах вакцинации. Главный приз - квартиру в Уфе - получила жительница, которая вакцинировалась 28 мая в ГКБ №8.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 июня в Башкирии зафиксировано более 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 38,2 тыс. человек, еще 571 пациент умер.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Минобрнауки не планирует корректировать сроки приемной кампании
По словам главы ведомства Валерия Фалькова, 17 августа произойдет зачисление на бюджетные места, а "к концу августа будут уже сданы все документы"
Читать полностью