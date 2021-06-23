В Уфе среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграли квартиру и 10 iPhone

ТАСС, 23 июня. В Уфе получили 10 iPhone и квартиру в городе 11 человек, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции в период с 14 мая. Розыгрыш провели в прямом эфире телеканала "Здоровая Уфа" .

Для участия розыгрыша жители Уфы должны были сделать прививку в одном из пунктов вакцинации и получить флаер с уникальным кодом, который затем было необходимо зарегистрировать на сайте телеканала. Акция продлилась до 20 июня. При этом количество участников было ограничено, организатором акции выступил Фонд развития города Уфы.

Для розыгрыша в прямом эфире собрали комиссию - представитель фонда нажимал на кнопку, которая активировала лотерею. Случайным образом были выбраны уникальные коды, присвоенные вакцинировавшимся уфимцам. Затем члены комиссии проверяли дату и место вакцинации участника.