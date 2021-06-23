В Уфе среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграли квартиру и 10 iPhone

ТАСС, 23 июня. В Уфе получили 10 iPhone и квартиру в городе 11 человек, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции в период с 14 мая. Розыгрыш провели в прямом эфире телеканала "Здоровая Уфа".
Для участия розыгрыша жители Уфы должны были сделать прививку в одном из пунктов вакцинации и получить флаер с уникальным кодом, который затем было необходимо зарегистрировать на сайте телеканала. Акция продлилась до 20 июня. При этом количество участников было ограничено, организатором акции выступил Фонд развития города Уфы.
Для розыгрыша в прямом эфире собрали комиссию - представитель фонда нажимал на кнопку, которая активировала лотерею. Случайным образом были выбраны уникальные коды, присвоенные вакцинировавшимся уфимцам. Затем члены комиссии проверяли дату и место вакцинации участника.
Так, 10 iPhone получили уфимцы, привившиеся в ТРЦ "Планета", поликлиниках №43, 50, 51 и других пунктах вакцинации. Главный приз - квартиру в Уфе - получила жительница, которая вакцинировалась 28 мая в ГКБ №8.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 июня в Башкирии зафиксировано более 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 38,2 тыс. человек, еще 571 пациент умер.