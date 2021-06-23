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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Власти Крыма выплатили более 13 млн рублей жителям, чье имущество повреждено при непогоде

Большую часть средств получили жители Ялты и Керчи

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Более 13,5 млн рублей выплатили власти Крыма жителям полуострова, чье имущество было повреждено сильными ливнями и подтоплениям, которые произошли на прошлой неделе. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации заявил в среду председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

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"Выплаты в настоящее время продолжаются всем пострадавшим. По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня выплачено 13,56 млн рублей", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что жители Керчи уже получили около 5 млн рублей, Ялты - около 4,5 млн рублей, также помощь получили жители Кировского, Ленинского и Советского районов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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