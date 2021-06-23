В Ялте начали вакцинацию работников общепита и торговли от дизентерии и гепатита А

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Вакцинация сотрудников предприятий общепита и торговли от инфекционных заболеваний в Ялте должна быть усилена в связи подтоплениями города. Как сообщила в среду на заседании комиссии по ЧС в Ялте руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в городе начали прививать работников от дизентерии и гепатита А.

"Больница ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) начала проведение иммунизации против дизентерии и гепатита А. Прежде всего этой иммунизации подлежат сотрудники, занятые в общепите и торговле. Таким образом, мы будем понимать, что очаги заражения в этих учреждениях у нас купированы. Для этого сотрудники у нас должны быть привиты против гепатита А, дизентерии и естественно COVID-19. Исходя из этой ситуации, эту работу надо разворачивать очень оперативно", - сказала Пеньковская.

В больнице ФМБА созданы прививочные бригады. Обращаясь к властям Ялты, Пеньковская указала на необходимость проработать вопрос организации вакцинации с представителями бизнеса. Она добавила, что в регионе решен вопрос по поставке недостающего количества вакцин от инфекционных заболеваний и бактериофага. В четверг они поступят на территорию Крыма.

Руководитель управления Роспотребнадзора также отметила, что в Ялте только пять инфекционных коек, на которых может оказываться помощь нековидным пациентам. В случае если в городе будет большое количество пациентов с инфекциями, их придется доставлять в Симферополь и Алушту.

Также руководитель управления Роспотребнадзора отметила, что на подтопленных территориях запаздывают с проведением дезинфекции улиц. "Прошу особого поручения оперштаба отрегулировать вопрос ежедневного - сразу после расчистки - проведения дезинфекции не только помещений, но и площадей, улиц, расчищенных территорий силами министерства обороны, у них есть соответствующие силы и средства, и, если готовы подключиться, то МЧС, - сказала Пеньковская. - Сотрудники Роспотребнадзора готовы участвовать в этой работе, проводить ежедневно с коллегами эту маршрутизацию по проведению работы. К этому надо приступать сейчас и делать это каждый день поэтапно".