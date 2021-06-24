Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов. Это следует из опубликованного в четверг указа мэра столицы Сергея Собянина.

"Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", - говорится в документе.

Кроме того, без QR-кодов в "бесковидные" кафе и рестораны Москвы будут пускать несовершеннолетних в сопровождении взрослых.

"Установить, что с 28 июня 2021 г. допускается посещение без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, предусмотренную пунктами 18.1, 18.2, 22 настоящего указа, гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", - говорится в документе.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.