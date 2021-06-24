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Центр Чумакова выпустит на следующей неделе около 300 тыс. доз "Ковивака"

Нынешние мощности позволяют делать порядка 10 млн доз в год, отметил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра Константин Чернов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Центр им. М. П. Чумакова РАН на следующей неделе выпустит порядка 300 тыс. доз вакцины от коронавируса "Ковивак", сообщил в четверг заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра Константин Чернов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Нынешние мощности позволяют нам делать порядка 10 млн доз в год. Произведено уже более миллиона доз. На следующей неделе из контроля качества выходят порядка 300 тыс. доз", - сказал он.

Чернов добавил, что Центр Чумакова не занимается дистрибуцией вакцины. "Все распределяет специальная комиссия Минздрава", - подчеркнул он.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).

Теги
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