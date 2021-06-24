Четыре марки, посвященные принцу Филипу, поступили в продажу в Великобритании

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила в четверг в обращение четыре новые почтовые марки с черно-белыми портретами покойного супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филипа, сделанными в разные периоды его жизни. Об этом сообщает Royal Mail .

На первой марке представлен портрет молодого герцога в костюме. На второй он запечатлен в военной форме в момент присутствия на параде с участием своего сына герцога Йоркского Эндрю. На третьей марке - Филип в шляпе-котелке во время посещения королевского конного шоу в Виндзоре. Четвертая - с его портретом в офицерском мундире. Они доступны в продаже по цене 6,65 фунта стерлингов ($9,3).

По словам директора Королевской почты Саймона Томпсона, на протяжении всей жизни герцог Эдинбургский "посвящал себя служению стране и более семи десятилетий был в центре событий". Ему посвящена "серия этих памятных марок", добавил он.

Выставка, посвященная принцу Филипу, открылась в четверг в Виндзорском замке, загородной резиденции британского монарха. Среди экспонатов - мантия и корона герцога, которые он надевал во время коронации Елизаветы II в 1953 году, произведения из его личного собрания, такие как картины, приобретенные при жизни или подаренные ему во время зарубежных поездок.

В честь герцога Эдинбургского назван новый сорт роз, выведенный Королевским садоводческим обществом. Куст роз сорта Duke of Edinburgh в начале июня был посажен в садах Виндзорского замка, а 10 июня, когда Филипу исполнилось бы 100 лет, - представлен монарху. Глава общества Кит Уид преподнес Елизавете II один из цветков темно-розового цвета, обернутый в коричневую бумагу.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до столетия два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях, не считая тех, на которых он был вместе с монархом.