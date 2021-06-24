Премьер Абхазии привился российской вакциной от коронавируса

СУХУМ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сделал в четверг вакцину от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции COVID-19 24 июня", - говорится в сообщении.

С начала открытия пунктов вакцинации члены кабинета министров поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата. "Среди прошедших вакцинацию также министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба", - отмечается в сообщении.

Первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 12 мая.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 574 человека. Выздоровели 15 315 человек, 244 умерли.