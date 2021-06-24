На железнодорожном вокзале Тулы открыли пункт вакцинации от ковида

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Пункт вакцинации, где прививку от коронавируса можно сделать без предварительной записи, в четверг открыли на Московском железнодорожном вокзале Тулы. Сделать вакцинацию там смогут не только жители региона, но и прибывающие гости, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции с 24 июня открылся на Московском вокзале Тулы. Для его работы железнодорожники выделили и подготовили специальное помещение со всем необходимым оборудованием для проведения вакцинации в самом большом - кассовом зале вокзала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в открывшемся пункте прививку могут сделать не только жители Тульской области, но и любой гражданин РФ, приехавший в регион. "Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр фельдшером и саму прививку, последующие 30 минут - на поствакцинальный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - добавили в пресс-службе.

По данным Министерства здравоохранения Тульской области, в регионе работает 51 пункт вакцинации от ковида, помимо медучреждений они расположены в четырех торговых центрах Тулы и рядом с ТЦ в городах Ефремове и Новомосковске.

С 18 июня в Тульской области в связи с резким ростом числа заражений ковидом ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В их числе работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, а также государственные и муниципальные служащие. Сделать прививку первым компонентом вакцины необходимо до 15 июля, вторым - до 15 августа. Планируют привить не менее 60% от общей численности сотрудников.

По данным на 24 июня, в регионе сначала пандемии коронавируса выявили 41 878 случаев заражения, в том числе 136 - за последние сутки. Выздоровели 38 942 человека, 2 177 пациентов умерли.