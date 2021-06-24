Египет начнет вакцинацию "Спутником V" со следующей недели

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Применение российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" начнется в Египте со следующей недели. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве здравоохранения и народонаселения страны.

"Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата "Спутник V", она поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе, ориентировочно, начнется ее использование", - сообщил источник агентства. Как указали в ведомстве, "вакцинация доступна всем египетским гражданам и проживающим здесь иностранцам после регистрации на сайте Минздрава". Врач должен провести осмотр пациента и в зависимости от состояния его здоровья и наличия у него хронических заболеваний определить, какую именно вакцину ему лучше сделать", - пояснили в министерстве.

Ранее Управление по объединенным поставкам, стандартизации и медицинским закупкам Египта сообщило о том, что первая партия российской вакцины прибыла в Египет. "В рамках прилагаемых государством усилий по приобретению специализированных вакцин против коронавируса управление получило партию <...> российского препарата "Спутник V". Вакцина была доставлена в Международный аэропорт Каира в количестве, обговоренном в контракте. В ближайшее время поступит еще одна партия препарата", - сообщило ведомство в Facebook.

В мае власти Египта объявили о заключении с Россией соглашения о поставках до конца года 20 млн доз "Спутника V". Помимо этого, 22 апреля Российский фонд прямых инвестиций и египетская компания Minapharm договорились о производстве в год свыше 40 млн доз этого препарата.

Программа вакцинации началась в Египте в начале января, в первую очередь она коснулась медицинских работников и пожилых людей. С марта в арабской республике начали делать прививки от коронавируса всем. В настоящее время в стране доступны вакцины китайских корпораций Sinopharm и Sinovac, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Египте с населением более 100 млн человек с начала пандемии зарегистрировано свыше 278 тыс. случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, более 207 тыс. пациентов выздоровели. От осложнений умерли 15 967 человек. В целом, ситуация с новым коронавирусом в стране несколько стабилизировалась. Если в мае-начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то теперь среднесуточный прирост новых инфицированных снизился до 500 человек.