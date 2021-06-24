В Удмуртии из-за COVID-19 отменят мероприятия в День молодежи

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии приняли решение отменить массовые мероприятия в День молодежи 27 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямого эфира на ГТРК "Удмуртия" сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.

"В воскресенье должны были в День молодежи проводиться большие мероприятия в Сити-парке, мы их тоже отменяем в силу того, что на очень компактной территории будет очень много людей", - сказал он.

Бречалов проинформировал, что будет перенесен концерт DJ Feel и симфонического оркестра Удмуртии, который должен был пройти на центральной площади Ижевска в рамках фестиваля Чайковского. По его словам, более точный перечень ограничительных мер будет готов к понедельнику.

По информации оператора общественных пространств "Парков Ижевска" в Instagram, массовые мероприятия отменяют также в фан-зоне городского парка им. Кирова. "С 25 июня на фан-зоне в парке Кирова отменяются все массовые мероприятия, в том числе и трансляции футбольных матчей Евро-2020 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее власти республики приняли решение перенести рок-фестиваль "Улетай", который должен был состояться в июле.