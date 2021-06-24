Второй компонент "Спутника V" поступит в Аргентину на следующей неделе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июня. /ТАСС/. Партия второго компонента российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" будет поставлена в Аргентину на следующей неделе. Об этом сообщил у себя в Twitter производитель препарата.

"Команда "Спутник V" подтвердила, что второй компонент вакцины прибудет в Аргентину в начале следующей недели. Кроме того, на следующей неделе аргентинская фармацевтическая компания Richmond начнет производство второго компонента вакцины "Спутник V" на своем предприятии", - говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.