План по вакцинации от коронавируса в Кировской области выполнили на 33%

ТАСС, 24 июня. Более 200 тыс. жителей Кировской области сделали прививку от коронавируса, это около 33% от числа граждан, которым необходимо вакцинироваться для создания в области массового иммунитета к инфекции, сообщил губернатор региона Игорь Васильев в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Вятка" в четверг.

Ранее Васильев сообщал, что всего в области планируют вакцинировать около 600 тыс. человек, это необходимо для достижения популяционного иммунитета.

"Поступило 215 тыс. доз, первым компонентом удалось привить около 200 тыс. человек, полный курс прошли 162 тыс. человек. У нас довольно высокий процент вакцинации людей старшего возраста, от общего объема вакцинированных - около 60%", - сказал Васильев.

Он отметил, что в регионе работает 79 прививочных пунктов, 39 мобильных бригад проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях.

Ситуация в регионе

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 46 тыс. случаев заражения, выздоровели более 43 тыс. человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. По данным областного правительства, в настоящее время в отделениях для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 работают 409 врачей и 918 человек среднего медицинского персонала, в резерве медицинских работников, готовых немедленно приступить к работе в инфекционных госпиталях, находится более 350 врачей и 650 человек среднего медицинского персонала. Запас лекарственных препаратов, с учетом заключенных контрактов, в инфекционных госпиталях составляет не менее одного месяца.