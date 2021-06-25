Власти Крыма считают, что подтопление в Ялте не отразится на турпотоке на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Крым не снизится после подтоплений в Ялте, которую называют курортной столицей полуострова, поскольку отдыхающие распределяются по другим городам. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек. Ожидается, что до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.

"На турпоток не повлияла абсолютно никак. Да, есть люди, которые не те эмоции хотели получить. Но при этом посмотрите, даже сейчас мы перекрываем улицу Рузвельта, чтобы отмыть ее до конца - последний участок остался - сколько туристов идут, хотят сделать фотографии, селфи, чтобы показать, что они участвовали в этих всех мероприятиях. В той же Керчи фотографируются на Митридатской лестнице, сколько людей выкладывают фотографии по всему Крыму, сколько, когда был потоп, фотографировались на надувных матрасах", - сказал Черняк.

Он добавил, что "Ялта - это не весь Крым, не вся туристическая отрасль". "Все регионы востока и запада полуострова, та же Алушта (соседствующая с Ялтой на Южном берегу Крыма) продолжают работать в штатных режимах", - отметил Черняк.