"Победа" 1 августа возобновит полеты в Бодрум и Даламан из Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновит полеты из Москвы (Внуково) в Бодрум и Даламан. Об этом говорится в сообщении лоукостера.

И увеличит число рейсов еще в несколько

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте pobeda.aero",- отмечается в сообщении.

Ранее лоукостер сообщил, что с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в Анталью и Газипашу.

Ранее Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.