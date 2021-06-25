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"Победа" 1 августа возобновит полеты в Бодрум и Даламан из Москвы

Продажу билетов уже открыли на официальном сайте лоукостера

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновит полеты из Москвы (Внуково) в Бодрум и Даламан. Об этом говорится в сообщении лоукостера.

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"Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте pobeda.aero",- отмечается в сообщении.

Ранее лоукостер сообщил, что с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в Анталью и Газипашу.

Ранее Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Теги
ТурцияРоссия
Пандемия COVID-19
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