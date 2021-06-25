Нурсултан Назарбаев привился "Спутником V"

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться", - говорится в сообщении.

Назарбаев отметил, что в настоящее время в Казахстане вакцину от коронавируса получили порядка 3 млн человек. "Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - сказал он.

Назарбаеву 6 июля исполнится 81 год. Вакцинация от коронавируса граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями началась в республике в апреле.

18 июня прошлого года пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно. 2 июля было объявлено о его выздоровлении.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

В новость была внесена правка (15:56 мск) - передается с уточнением возраста Назарбаева в четвертом абзаце.