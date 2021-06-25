Сумма ущерба, нанесенного стихией жителям Крыма, превысила 200 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба от подтоплений жителям Крыма составили около 1 тыс. актов, сумма ущерба превысила 200 млн рублей, сообщил в пятницу на комиссии по ЧС председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

Каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"На сегодня составлено актов - 991. По состоянию на сегодня сумма ущерба, согласно актам администраций городов и районов, составила 201,074 млн рублей", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что выплаты уже произведены 941 человеку на сумму более 60 млн рублей.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что в городе принято 658 обращений, в том числе по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению - 444, по поврежденным автомобилям - 132, от бизнеса - 82. "Составлено с 20 по 24 июня - 252 акта, полная утрата имущества - 278 человек, частичная утрата - 161. Таким образом, по состоянию на сегодня по 439 гражданам подтверждены факты утраты имущества первой необходимости полностью или частично. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 111 человек на сумму 10 млн 311 тыс. рублей", - сказала Павленко.