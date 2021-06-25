Мэр Ялты сообщила о появлении экстрим-туров в пострадавший от ливней город

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Экстремальные туры начали организовывать в Ялту, подтопленную после прошедших неделю назад дождей, сообщила в пятницу на заседании оперативного штаба мэр Янина Павленко.

"Сегодня рассказали, что стал у нас модным экстрим-туризм [в пострадавшую от наводнения Ялту]", - сказала Павленко.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что "осталось два дня, чтобы устранить последствия стихии". Ранее он поручал завершить работы по расчистке города до понедельника и предложил 28 июня прогуляться по городу, чтобы проверить, насколько выполнено это поручение.