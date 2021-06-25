Вакцинированные от коронавируса смогут свободно перемещаться в Бурятии в период локдауна

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинированные от коронавируса жители и гости Бурятии смогут свободно перемещаться в регионе в период локдауна, который вводится в республике с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном правительстве.

"В ранее изданный указ главы Бурятии внесены изменения. Добавлен пункт, в соответствии с которым не относится требование не покидать место проживания (пребывания) к тем, кто привился и имеет сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции", - сообщили в региональном правительстве.

Все остальные должны соблюдать карантин в течение двух недель, с 27 июня по 11 июля включительно. Исключения: обращение за экстренной (неотложной) медпомощью, следование к месту (от места) работы на те предприятия, работа которых не приостанавливается в период локдауна. Также люди смогут ездить в продуктовые магазины, аптеки, к родственникам, если это помощь по доставке продуктов или лекарств, выгуливать домашних животных не дальше 100 м от дома. Можно будет передвигаться между домом и дачей, заниматься физкультурой на открытом воздухе, совершать прогулки без посещения мест массового скопления людей.