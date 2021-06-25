Вакцинированные от коронавируса смогут свободно перемещаться в Бурятии в период локдауна

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинированные от коронавируса жители и гости Бурятии смогут свободно перемещаться в регионе в период локдауна, который вводится в республике с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном правительстве.
"В ранее изданный указ главы Бурятии внесены изменения. Добавлен пункт, в соответствии с которым не относится требование не покидать место проживания (пребывания) к тем, кто привился и имеет сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции", - сообщили в региональном правительстве.
Все остальные должны соблюдать карантин в течение двух недель, с 27 июня по 11 июля включительно. Исключения: обращение за экстренной (неотложной) медпомощью, следование к месту (от места) работы на те предприятия, работа которых не приостанавливается в период локдауна. Также люди смогут ездить в продуктовые магазины, аптеки, к родственникам, если это помощь по доставке продуктов или лекарств, выгуливать домашних животных не дальше 100 м от дома. Можно будет передвигаться между домом и дачей, заниматься физкультурой на открытом воздухе, совершать прогулки без посещения мест массового скопления людей.
Двадцать третьего июня власти Бурятии приняли решение о введении локдауна с 27 июня по 11 июля. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, будут закрыты, для всех граждан объявлен режим самоизоляции. Детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье.
Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.
По состоянию на 25 июня в Бурятии зарегистрировано 43 009 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 293 - за последние сутки, 24 человека за минувшие сутки умерли от коронавируса с сопутствующей тяжелой патологией. В стационарах получают лечение 3 024 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 93,2%.