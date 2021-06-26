В Ненецком АО после каждого из этапов вакцинации будут давать отгул на работе

ТАСС, 26 июня. Отгул на работе предоставят после каждого этапа вакцинации в Ненецком автономном округе. Об этом в пятницу заявил губернатор НАО Юрий Бездудный в ходе заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории региона.

"За полную вакцинацию будет предоставляться два отгула. Это нерабочие дни с сохранением денежного содержания в день прохождения этапа вакцинации или на следующий день - по выбору. Для этого нужно будет просто написать заявление на работе", - сказал Бездудный.

Кроме того, в рамках оперштаба рассмотрели возможность вакцинации от коронавируса на дому. Как сообщила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого АО Елена Левина, в Нарьян-Маре и поселке Искателей работает мобильная прививочная бригада, но она не пользуется большим спросом. Глава региона поручил активизировать ее работу, рассказывая населению о возможности привиться от коронавируса не выходя из дома.

"Это и маломобильные жители округа, люди старшего возраста, молодые мамы с маленькими детьми. Возможно, они хотели бы вакцинироваться, но не могут прийти в поликлинику и не знают о возможности вакцинироваться на дому. Усильте информационную работу", - сказал Бездудный.

Как сообщили в профильном ведомстве, оставить заявку на вакцинацию на дому можно через лечащего врача или регистратуру взрослой городской поликлиники.