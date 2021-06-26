Десятки активистов устроили шествие в Миннеаполисе после приговора убийце Флойда

МИННЕАПОЛИС, 26 июня. /ТАСС/. Несколько десятков активистов двинулись шествием по центральным улицам Миннеаполиса от здания суда, где ранее был вынесен приговор экс-полицейскому Дереку Шовину за убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие перекрывают движение, что стало уже привычной чертой акций BLM (Black Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение") в городах США, однако в остальном общественный порядок не нарушают. Обстановка в районе проведения акции спокойная. Митингующие продолжают требовать справедливости, понимая под ней не только приговор Шовину, но прекращение расовой дискриминации во всех формах, а также жестокости со стороны полиции.

Хотя приговор Шовину, которому судья назначил 22 с половиной года тюрьмы, вызвал смешанные чувства у митинговавших перед зданием суда, а также у родственников Флойда, он не привел к резкому обострению ситуации в городе. Некоторые активисты в беседе с корреспондентом ТАСС выражали недовольство тем, что срок недостаточно велик - прокуратура требовала 30 лет. Однако за прошедшие с вынесения приговора три часа группа митингующих выросла лишь на несколько десятков человек, что, очевидно, свидетельствует, что решение судьи не вызвало возмущения у большинства жителей Миннеаполиса.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца.