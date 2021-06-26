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Вакцинацию от коронавируса приостановили на выходных в Удмуртии из-за нехватки препарата

Новая партия вакцины "Спутник V" должна поступить в республику 27 июня

ТАСС, 26 июня. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции временно приостановлена в Удмуртии 26 и 27 июня из-за того, что темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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"26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от COVID-19 в Удмуртии. Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме", - говорится в сообщении.

Записанным на эти дни жителям предоставят информацию о новом времени записи. За последнюю неделю в больницах привились более 12 тыс. человек, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева. "Количество записавшихся на прививку на портале госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи. На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано", - объяснила Галеева.

По данным сайта стопкоронавирс.рф, на 25 июня в Удмуртии зафиксировано более 35,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 32 тыс. человек, еще более 1 тыс. пациентов умерли.

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