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СМИ: вакцинация является самой популярной темой вопросов для прямой линии с Путиным

Кроме того, граждан интересуют проблемы переселения из аварийного жилья, ремонта и улучшения жилищных условий, отмечает телеканал "Россия-24"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Наиболее популярными темами вопросов граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным являются борьба с коронавирусной инфекцией, выбор вакцины, распределение лекарств по регионам и улучшение жилищных условий. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Россия-24", посвященном подготовке программы.

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"Самая главная тема - это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда обращаются люди. Во вторую очередь они, безусловно, обращаются по вопросу распределения бесплатных лекарств, того, что есть в аптеках, как распределяется это в регионах. И третья тема - это жилье: переселение из аварийного жилья, бараки, ремонт и улучшение жилищных условий", - говорится в сюжете.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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