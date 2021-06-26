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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Власти Ялты допустили возможность переселения людей, живущих рядом с руслами рек

Мэр города Янина Павленко отметила, что пока нет предварительных данных, сколько домов могут переселить

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ялты, где в субботу снова прошел сильный дождь, вызвавший новые подтопления, допустили возможность переселения людей из жилья, построенного в непосредственной близости от речных русел. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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"Мы имеем сегодня серьезную зону подтопления. Разве можно было строить эти дома прямо на русле реки? Это вопрос номер один. Стратегическая задача сейчас - при разработке всей градостроительной документации города исключить возможность таких серьезных последствий для людей, - сказала Павленко. - Мы понимаем, что так будет продолжаться ровно до той поры, пока мы эти строения не уберем и не переселим этих людей в нормальные условия для жизни".

Павленко отметила, что стихия, обрушившаяся на Ялту на минувшей неделе, показала, что в городе очень много мест, где жилье построено рядом с речными руслами или непосредственно в них. Как отметила Павленко, пока нет предварительных данных, сколько домов может быть переселено.

В субботу в Ялте выпало 19 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы. Как сообщала глава администрации города Янина Павленко, уровень воды в реках в Ялте поднялся на 30-50 см, что привело к локальным подтоплениям.шим без вести.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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