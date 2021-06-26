Власти Ялты допустили возможность переселения людей, живущих рядом с руслами рек

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ялты, где в субботу снова прошел сильный дождь, вызвавший новые подтопления, допустили возможность переселения людей из жилья, построенного в непосредственной близости от речных русел. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Мы имеем сегодня серьезную зону подтопления. Разве можно было строить эти дома прямо на русле реки? Это вопрос номер один. Стратегическая задача сейчас - при разработке всей градостроительной документации города исключить возможность таких серьезных последствий для людей, - сказала Павленко. - Мы понимаем, что так будет продолжаться ровно до той поры, пока мы эти строения не уберем и не переселим этих людей в нормальные условия для жизни".

Павленко отметила, что стихия, обрушившаяся на Ялту на минувшей неделе, показала, что в городе очень много мест, где жилье построено рядом с речными руслами или непосредственно в них. Как отметила Павленко, пока нет предварительных данных, сколько домов может быть переселено.

В субботу в Ялте выпало 19 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы. Как сообщала глава администрации города Янина Павленко, уровень воды в реках в Ялте поднялся на 30-50 см, что привело к локальным подтоплениям.шим без вести.