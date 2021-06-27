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В Москве 28 июня может быть побит температурный рекорд 70-летней давности

Синоптики прогнозируют сильную жару до 33 градусов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сильную жару до 33 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, 28 июня. Температура может превысить отметку, зафиксированную в 1952 году, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"Мы прогнозируем в понедельник до 33 градусов, завтра вполне возможно, что будет побит еще один температурный рекорд", - сказал собеседник агентства. Предыдущий рекорд в 32,8 градуса, по его словам, был установлен в 1952 году.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 28 июня москвичей ожидает сильная жара, максимальная температура составит 30-32 градуса.

Помимо этого, в Гидрометцентре предупредили о ливневом дожде, грозе, шквалистом усилении ветра до 15-20 м/с до 23:00 27 июня в Москве и Московской области.

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