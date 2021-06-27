В Хакасии вводится обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий граждан

ТАСС, 27 июня. Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса ввела обязательную вакцинацию для отдельных категорий работающих граждан. Они должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа, говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора постановлении.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации <...> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям", - говорится в тексте постановления.

Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй - до 31 августа. Таким образом, в регионе должны привиться не менее 60% взрослого населения.

По данным на 27 июня, с начала пандемии в Хакасии выявлено свыше 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 23 тыс. человек, 581 умер, остальные находятся под наблюдением медиков.