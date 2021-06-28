В Москве за три дня почти 2,5 млн человек получили QR-коды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 2,5 млн человек в Москве получили за три дня QR-коды для посещения кафе и ресторанов в городе. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала", - сказали в оперштабе.

Специалисты получили чуть более 9 тыс. обращений по поиску цифрового сертификата после вакцинации и почти 10 тыс. - по итогам заболевания в течение последних шести месяцев. Большинство тех, кто оставил обращение по факту вакцинации, - 63% рассмотренных заявок - получат QR-код сегодня до конца дня. Тем же, для кого цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан, и что следует сделать для его получения.

Например, 23% прошли вакцинацию в другом регионе или в учреждении, не подведомственному департаменту здравоохранения, и в настоящее время проводится сверка их данных с федеральным регистром вакцинированных. Также 0,7% сделали прививку не зарегистрированной в РФ вакциной или вакцинировались на территории другой страны. В этом случае жителям предложено получить QR-код по итогам сдачи ПЦР-теста.

Около 9% поданных на получение QR-кода заявок отклонили из-за того, что заявители перенесли коронавирус более шести месяцев назад.

"Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены - москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более шести месяцев. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест", - сказали в оперштабе.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 346 183 случая заражения, из них 7 246 за последние сутки. Выздоровел 1 148 291 человек, умерли 22 210.