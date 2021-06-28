В Вологодской области пока не планируют вводить локдаун и обязательную вакцинацию

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Жесткий локдаун в связи с пандемией и обязательную вакцинацию пока не планируется вводить в Вологодской области. Темп добровольной вакцинации от коронавируса вырос в регионе, поэтому ее возможно завершить к осени этого года, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"О жестком локдауне пока не думаем, вопрос об обязательной вакцинации пока не рассматривался, весь упор делаем на сферу услуг и предприятия, которые заинтересованы в сохранении бизнеса. Люди понимают, что если они хотят сохранить работу предприятий и не вводить жесткий локдаун, то единственный вариант - это вакцинация", - сказал Кувшинников в прямом эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в регионе решили пойти поэтапно в борьбе с пандемией, первый этап введен с 28 июня - это полный запрет массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Отменены кинопоказы, спектакли, концерты. Спортивные мероприятия разрешены, но без зрителей.

"Мы мотивируем вологжан на проведение прививок - ввели один день выходной в день вакцинации. Темп вакцинации нарастает, сейчас видим, что можно провести вакцинацию 60% населения к осени, если нарастим темпы на 30-40%. Темпы эти возросли на 25%, <…> сейчас прививаются по две тысячи человек и более. Но нужно прививать по 3 тыс. человек в сутки. Это возможно, потому что у нас развернуто 144 прививочных пункта по всей области. Важно, чтобы люди понимали, что легче привиться, чем болеть, и болеть тяжело", - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в сравнении с началом июня количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло в два раза, число госпитализированных - в три раза, среди пациентов моногоспиталей много больных с тяжелой формой заболевания.

На 28 июня в регионе выявлен 47 751 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 101. Выздоровели 44 100 человек, умерли 1 158.