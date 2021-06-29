В Дагестане возобновили движение по дороге, заблокированной из-за скального обвала

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Транспортное сообщение с несколькими горными районами Дагестана, где в понедельник скальный обвал прервал автомобильное движение, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что крупный скальный обвал в Дагестане прервал движение с несколькими горными районами. Движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок прервано.

"Проезд в Шамильском районе на 30 км автомобильной дороги республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал на подъезде к селу Голотль открыт по временной схеме. Движение автотранспорта здесь было перекрыто ночью 28 июня в результате крупного скального обвала", - говорится в сообщении Минтранса республики.

Уточняется, что работы по полной расчистке обвала продолжатся в ближайшие несколько дней.