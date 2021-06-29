Центр им. Чумакова планирует во втором полугодии нарастить объем выпуска вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центр им. Чумакова планирует во второй половине 2021 года расширить линейку оборудования и нарастить объемы производства вакцины против коронавирусной инфекции "Ковивак". Об этом во вторник сообщил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Мы прилагаем все усилия. У нас сейчас планируется расширение линейки оборудования, заказана и уже едет. Я думаю, что мы во втором полугодии нарастим наши объемы по сравнению с первым", - сказал он.

Чернов также добавил, что увеличение объемов выпуска вакцины "Ковивак" позволит в полной мере реализовать концепцию, заложенную в данный препарат. "Это вакцина длительного поддержания популяционного иммунитета с наименьшими издержками", - отметил он.

Минздрав России в феврале зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).