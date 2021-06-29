В Иркутской области временно запретили банкеты и ограничили работу общепита

"Режим работы предприятий общественного питания ограничен с 06:00 часов до 23:00 по местному времени (за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих навынос). <…> Запрещается на период с 29 июня по 26 июля 2021 года (два инкубационных периода) проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий", - говорится во вторник в сообщении пресс-службы правительства региона.

На такой же срок запретили групповые занятия в закрытых помещениях в спортклубах, однако на переболевших COVID-19 или привитых граждан это ограничение не распространяется. Спортивные мероприятия разрешили проводить с участием не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей. Данная ранее работодателям рекомендация перевести 30% работников на удаленку не будет касаться привитых либо переболевших сотрудников.

28 июня на сайте Общественной палаты Иркутской области опубликовали обращение медработников региона к губернатору. Они отметили, что нагрузка на систему здравоохранения области из-за роста заболеваемости близка к критической, и попросили временно закрыть торговые центры, заведения общепита, салоны красоты, непродовольственные магазины, гостиницы, турбазы, санатории, детские лагеря, а также активно штрафовать жителей без масок в общественных местах.

В Иркутской области на 29 июня подтверждено 74 065 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 225 человек. В больницах находятся 4 542 пациента. Развернуто более 5,1 тыс. ковидных коек. За время пандемии в Приангарье выздоровели 70 253 человека, умерли 2 825. Привиты от коронавируса 352 691 человек - это порядка 35% от числа тех, кому положена вакцина.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, возобновили работу амбулаторные ковидные центры, приостановили оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменили массовые мероприятия, с 75% до 50% снизили допустимую заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков.