Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России

Притом максимальный показатель заболеваемости коронавирусом регистрируется среди людей в возрасте от 18 до 49 лет, уточнила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. "По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остается крайне напряженной", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Возрастная группа с максимальным показателем заболеваемости Максимальный показатель заболеваемости коронавирусом регистрируется среди людей в возрасте от 18 до 49 лет, уточнила Попова.

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"За последние три недели максимальный показатель заболеваемости возрастной группы от 18 до 49 лет. Тенденция сохраняется, это активное население", - сказала она. По ее словам, около 1 млн человек находятся в России под наблюдением как контактировавшие с зараженными коронавирусом. "Для того, чтобы локализовать ситуацию, мы расширяем круг контактных, и сегодня под наблюдением находятся около 1 млн контактных. На одного заболевшего приходится 6-8 человек, которых мы выявляем как контактных и вынуждаем находиться дома на изоляции", - сообщила глава Роспотребнадзора. Среднероссийский показатель Заболеваемость коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель в 18 регионах страны, сказала Попова.

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