Союз пациентов просит утвердить перечень противопоказаний к прививке от коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разработать и утвердить перечень противопоказаний к прививке от новой коронавирусной инфекции, а также не ограничивать плановую госпитализацию непривившихся. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст обращения союза.

Я не прививаюсь от ковида, потому что…

Я не прививаюсь от ковида, потому что… Разбираем популярные причины

"К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе "С осторожностью" инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации. Законодательно не закреплена маршрутизация пациента при необходимости решения вопроса о наличии противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — приводит газета текст обращения.

В союзе также считают, что оперативное тестирование на коронавирусную инфекцию пациентов при поступлении на плановое лечение является действенной мерой по снижению рисков распространения COVID-19.

С 18 июня больницы в Москве временно оказывают плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса, исключение - люди с онкологией и заболеваниями крови.

29 июня стало известно, что Минздрав разработал проект приказа, которым хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения.