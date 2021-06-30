Болгария введет новый порядок въезда в страну на время пандемии

СОФИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Минздрав Болгарии введет с 1 июля ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацарова, опубликованном в среду.

Согласно документу, в Болгарию будут допущены только граждане из государств зеленой и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны страны являются уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за последние семь дней.

Граждане из государств зеленой и оранжевой зон допускаются в Болгарию на основании сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или теста на коронавирус. Кроме того, для людей, прибывающих из оранжевой зоны, может быть проведено дополнительное тестирование на COVID-19. Доступ граждан из красной зоны в балканское государство закрыт, за исключением определенных категорий лиц.

На данный момент Россия находится в оранжевой зоне, и, соответственно, ее граждане по прибытии в Болгарию могут быть подвергнуты выборочному тестированию. Авиационное сообщение между Болгарией и Россией было восстановлено 28 июня.

За последние сутки в Болгарии зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 420 тыс. За 24 часа умерли девять пациентов, общее число летальных исходов достигло 18 049. На лечении в больницах находятся 1 495 пациентов, в том числе 179 - в отделениях интенсивной терапии. На данный момент в стране вакцинировано около 1,75 млн человек, в том числе около 800 тыс. получили вторую дозу.

В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, однако летний туристический сезон в стране открыт, иностранные туристы допускаются на территорию балканского государства.