В Приамурье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг, торговли, общепита

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Амурской области для жителей, чья работа связана с взаимодействием с людьми. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом области, сообщает в четверг на своей странице в Instagram губернатор Василий Орлов.

"Сегодня главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан от ковида. Согласно постановлению, обязательной вакцинации против ковид подлежат следующие категории граждан - работники сферы услуг, общепит, торговля, такси и так далее", - говорится в сообщении.

Кроме того, в списке студенты старше 18 лет, работники образовательных и медорганизаций, вахтовики, сотрудники правоохранительных органов, призывники и волонтеры.

По информации пресс-служба правительства области, в регионе показатель заболеваемости за последние четыре недели вырос в четыре раза. Возросли объемы госпитализации.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, в области работают 230 прививочных пунктов - это почти в 10 раз больше, чем в начале года. Вакциной регион обеспечен, до конца недели поступит 20,1 тыс. доз препарата, в течение двух недель - еще 3,7 тыс. доз. В области привиты почти 130 тыс. человек, это 35,8% от плана.

Ухудшение эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 24 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 305 человек умерли.