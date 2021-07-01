В Москве закупят не менее 750 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы закупят не менее 750 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса. Об этом сообщается в постановлении мэра столицы в четверг.

"Департаментом здравоохранения Москвы обеспечивается закупка вакцины "Спутник Лайт Векторная вакцина" для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме не менее 750 тыс. доз", - говорится в документе.

Поясняется, что прививку с вакциной "Спутник Лайт" будут делать трудовым мигрантам. Кроме того, с этой же вакциной можно будет пройти ревакцинацию.