ГИБДД прорабатывает вопросы удаленного доступа водителей такси к предрейсовому медосмотру

"Мы еще прорабатываем вопросы удаленного доступа освидетельствования водителя в части его допуска к управлению. Это так называемый предрейсовый медицинский осмотр. Телемедицина давно шагнула вперед, если мы увидим, когда водитель, прежде чем сесть за руль, пройдет на удаленном доступе все процедуры - это и давление, и выхлопы алкоголя, температура, то мы заведомо будем понимать, что этот водитель не уставший и здоровый", - сказал он.

Также Черников отметил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов, может быть проработана уже к концу этого года. "В первую очередь, все таксомоторные перевозки начинаются с того, что транспортное средство должно быть технически исправно. Организация таких перевозок лежит на органах исполнительной власти и мы прорабатываем вопросы электронной цифровой платформы, чтобы можно было увидеть водителя самого, какой это водитель. К концу года мы ее проработаем и можно будет видеть, лишен прав управления тот или иной водитель такси, сколько раз он привлекался к административной ответственности, нарушая ПДД", - сказал Черников.

Ранее глава ГИБДД сообщал, что Госавтоинспекция предлагает запретить пользоваться агрегатором водителям такси, чей стаж менее трех лет.