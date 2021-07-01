В Москве временно приостановили вакцинацию "Эпиваккороной"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку временно приостановлена, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"В настоящее время вакцина "Эпиваккорона" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - говорится в сообщении.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. За сутки их число возросло на 7 597 против 5 823 днем ранее, до 1 365 812.